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Царьград

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Доброволец с позывным «Царь» рассказал, как сражался против ВСУ во дворах, где провел детство

Доброволец с позывным «Царь» рассказал, как сражался против ВСУ во дворах, где провел детство

До 2023 года он работал на одном из предприятий Донецка.В ходе боя за окраины Донецка в 2022-2023 годах местным добровольцам часто приходилось сражаться на территориях, где они провели свои детские годы.

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