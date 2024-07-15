Уилкерсон: Господство США терпит крах из-за подъема России и Китая

Еслм у нас Свобода,то почему США от всех требует колониального подчинения? Ладно я подчинюсь,но за зарплату!

Eduard

Но тем не менее бабло для афер с Украиной у них есть.Конечно отдавать налогоплательщики США,а не Байдее и Обама будит!