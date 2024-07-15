Американский полковник Лоуренс Уилкерсон заявил, что господство США терпит крах из-за многополярного миропорядка, за которым стоят Россия и Китай.
Уилкерсон: Господство США терпит крах из-за подъема России и Китая
Комментарии
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Eduard
Еслм у нас Свобода,то почему США от всех требует колониального подчинения? Ладно я подчинюсь,но за зарплату!
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20 час.
Eduard
Но тем не менее бабло для афер с Украиной у них есть.Конечно отдавать налогоплательщики США,а не Байдее и Обама будит!
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20 час.
Eduard
Пора миру требовать уплаты госдолгов,сразу "передача" Украине прекратится!
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20 час.
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