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Уилкерсон: Господство США терпит крах из-за подъема России и Китая

Уилкерсон: Господство США терпит крах из-за подъема России и Китая

Американский полковник Лоуренс Уилкерсон заявил, что господство США терпит крах из-за многополярного миропорядка, за которым стоят Россия и Китай.

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Комментарии
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Eduard
Еслм у нас Свобода,то почему США от всех требует колониального подчинения? Ладно я подчинюсь,но за зарплату!
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20 час.
Eduard
Но тем не менее бабло для афер с Украиной у них есть.Конечно отдавать налогоплательщики США,а не Байдее и Обама будит!
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20 час.
Eduard
Пора миру требовать уплаты госдолгов,сразу &quot;передача&quot; Украине прекратится!
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20 час.

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