В Киеве признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76 Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 24 января планировался обмен, в ходе которого Киеву должны были передать 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).