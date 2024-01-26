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В Киеве признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

В Киеве признали подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76

Украинский штаб подтвердил подлинность списка пленных на борту сбитого Ил-76 Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что 24 января планировался обмен, в ходе которого Киеву должны были передать 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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