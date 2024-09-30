Татьяна Монтян: Ультраправые побеждают на выборах в Австрии, но власть все равно не получат!

Итоги парламентских выборов в Австрии 29 сентября являются достаточно симптоматичными для стран старой Европы: партия власти, в данном случае, Австрийская народная партия (ÖVP) проигрывает выборы, однако вероятнее всего сохранит саму власть.
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