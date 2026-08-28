📷❗️Бангладешская правительственная комиссия приступила к подготовке соглашения о приобретении китайских многофункциональных истребителей J-10CE и ударных вертолётов.
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📷❗️Бангладешская правительственная комиссия приступила к подготовке соглашения о приобретении китайских многофункциональных истребителей J-10CE и ударных вертолётов.