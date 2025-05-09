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В Британии возмутились словами Трампа о Второй мировой войне

В Британии возмутились словами Трампа о Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп неверно оценивает вклад своей страны в победу во Второй мировой войне. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй на своем YouTube-канале.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Пусть расскажет, как Гитлеру к власти помогли придти, а потом на него работали. Хвалится нечем...
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10 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
А потом прятали эту нечисть
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6 час.
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