Жительнице штата Иллинойс предъявили обвинение в убийстве двухлетнего сына

Ребёнка нашли мёртвым в подвале дома, где жила семья. Его мать также пыталась лишить себя жизни.Кори Уолш из Иллинойса предъявили три пункта обвинения в убийстве первой степени после того, как её двухлетний сын был найден мёртвым в подвале семейного дома, пишет сообщил New York Post.