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Царьград

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Жительнице штата Иллинойс предъявили обвинение в убийстве двухлетнего сына

Жительнице штата Иллинойс предъявили обвинение в убийстве двухлетнего сына

Ребёнка нашли мёртвым в подвале дома, где жила семья. Его мать также пыталась лишить себя жизни.Кори Уолш из Иллинойса предъявили три пункта обвинения в убийстве первой степени после того, как её двухлетний сын был найден мёртвым в подвале семейного дома, пишет сообщил New York Post.

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