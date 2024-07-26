В Ховрине построят Центр женского здоровья

В Москве внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи населению. На смену морально устаревшим небольшим женским консультациям придут современные и оснащенные всем необходимым центры женского здоровья.
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