+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

В Казани полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

В Казани полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

11 января в полицию поступило сообщение о совершенном преступлении. По предварительным данным, в дневное время в подъезде многоквартирного дома по улице Юлиуса Фучика, неизвестный отобрал у пожилой женщины сумку с личными вещами и скрылся в неизвестном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх