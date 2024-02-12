В Казани полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

11 января в полицию поступило сообщение о совершенном преступлении. По предварительным данным, в дневное время в подъезде многоквартирного дома по улице Юлиуса Фучика, неизвестный отобрал у пожилой женщины сумку с личными вещами и скрылся в неизвестном направлении.
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