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Скороход заявила, что спецпосланники США уехали из Киева «в большом шоке»

Скороход заявила, что спецпосланники США уехали из Киева «в большом шоке»

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер уехали из Киева «в большом шоке» от поведения украинского руководства.

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