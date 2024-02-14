В Петрозаводске открыли мемориальную доску в память об Анатолии Зильбере

Открытие мемориальной доски в память о легендарном ученом, основоположнике медицины критических состояний, талантливом педагоге, народном враче Карелии Анатолии Петровиче Зильбере состоялось 13 февраля в Медицинском институте ПетрГУ.
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