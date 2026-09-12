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Tylenol Use In Pregnancy May Reduce Daughters' Fertility, Study Finds

Tylenol Use In Pregnancy May Reduce Daughters' Fertility, Study Finds

Tylenol Use In Pregnancy May Reduce Daughters' Fertility, Study Finds Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, Female reproductive organ development could be impacted by a mother taking Tylenol - also known as acetaminophen or paracetamol - during pregnancy, according to researchers in Denmark.

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