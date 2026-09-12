Tylenol Use In Pregnancy May Reduce Daughters' Fertility, Study Finds Authored by Rachel Roberts via The Epoch Times, Female reproductive organ development could be impacted by a mother taking Tylenol - also known as acetaminophen or paracetamol - during pregnancy, according to researchers in Denmark.
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