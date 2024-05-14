Опубликовано фото с Пугачевой до пластики

Орбакайте и Пугачева. Фото: tvcenter.ruРоссийская певица Кристина Орбакайте опубликовала в своем блоге архивную фотографию, на которой она изображена в детстве, а ее мать, Алла Пугачева, в молодости, еще не прибегавшей к процедурам красоты.
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