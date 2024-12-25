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Царьград

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Мясников выделил самый опасный алкогольный напиток, от которого надо отказаться

Мясников выделил самый опасный алкогольный напиток, от которого надо отказаться

Заповедь от доктора Мясников: алкоголь надо пить либо в чистом виде, либо разбавленный водой.Доктор Александр Мясников нашел виновника всех бед для человеческого здоровья: алкогольный коктейль – враг №1.

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