Асджад Икбал впервые вышел в 1/16 финала на турнире Shoot-Out 2023

Пакистанец Асджад Икбал обыграл Джимми Робертсона во втором раунде и впервые вышел в 1/16 финала на рейтинговом турнире Shoot-Out 2023, сообщает World Snooker Асджад Икбал — Джимми Робертсон (фото: WST) Все новости и результаты Snooker Shoot-Out 2023 Турнирная таблица, результаты Snooker Shoot-Out 2023 Расписание трансляций Snooker Shoot-Out 2023 Пакистанец Асджад Икбал впервые вышел в 1/16 финала на рейтинговом турнире, обыграв Джимми Робертсона со счетом 73-33 благодаря брейку в 64 очка во втором раунде турнира Shoot-Out 2023.