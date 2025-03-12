В Госдуме рассказали о наименее выгодных месяцах для отпуска в 2025 году

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что январь, май, июнь и ноябрь являются наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, передает tass.
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