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В Госдуме рассказали о наименее выгодных месяцах для отпуска в 2025 году

Глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что январь, май, июнь и ноябрь являются наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, передает tass.

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