30 родителей, которые восхищают своей стойкостью

Воспитывать детей — занятие не для слабонервных. Давайте просто поаплодируем всем родителям, которые решили посвятить 18 лет своей жизни (а скорее, всю оставшуюся жизнь) профессиональному укрощению строптивых отпрысков.
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