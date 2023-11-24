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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хигучи об 11-м месте в короткой программе: «Я допустила две серьезных ошибки. Возможно, слишком много думала о прыжках»

Хигучи заняла в короткой программе 11-е место с 52,18 баллами.  «После акселя я была спокойна, но когда дело дошло до лутца, я допустила ошибку, которую обычно не допускаю на тренировках.

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