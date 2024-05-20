Эксперт ВГНКИ рассказала, каким болезням подвержены кошки породы мейн-кун

О генетических заболеваниях, к которым предрасположены мейн-куны, «Питомцам» рассказали во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).
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