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Аргументы и Факты

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Терентьева выиграла «разделку» на чемпионате России по лыжероллерам

Терентьева выиграла «разделку» на чемпионате России по лыжероллерам

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) завоевала золото на чемпионате России по лыжероллерам в гонке на 10 километров с раздельным стартом свободным стилем.

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