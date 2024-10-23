Стало известно об успехах российских военных в ДНР

Российские военные достигли успехов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
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