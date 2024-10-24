Политика как он...
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Политика как она есть

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На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста.

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Комментарии
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Галина
Гребите их гребите..... Правильно....   Нечего было скакать на майдане и воспевать бандеру и шушкевича, воспевали зелю своего, на руках носили и чего теперь вопите?... Вперед на амбразуру свою ридну нэньку захыщать...
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