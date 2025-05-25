Ученые: Мытье пластика в посудомоечной машине повышает риск слабоумия

Исследователи из Университета Куинсленда обнаружили, что мытье бытовых пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к загрязнению сточных вод нанопластиком и микропластиком, что фатально влияет на окружающую среду и здоровье человека.
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