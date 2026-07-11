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Тульские новости

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Электричка врезалась в BMW на переезде под Тулой

Электричка врезалась в BMW на переезде под Тулой

Электричка, следовавшая из Тулы в Москву, врезалась в BMW, выехавший на рельсы в неположенном месте. Пассажиров оперативно пересадили в резервный поезд, задержка составила 26 минут.

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Комментарии
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Сергей Косторнов
Привлечь  машиниста  злектропоезда  за  несоблюдения  дистанции  при  обгоне.....
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1 м.
Виктор Луговой
Да не, там не обгон, там одновременное перестроение. Ляктричечник помеху справа не пропустил. ))
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4 н.