В Архангельске стартовал чемпионат СЗФО по греко-римской борьбе

В соревнования принимают участие более 60 спортсменов из Поморья, а также Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики КомиМедали турнира будут разыграны в десяти весовых категориях.
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