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Нарышкин: у России были данные, что Украина хотела в конце февраля или начале марта 2022-го начать в Донбассе карательную операцию

Нарышкин: у России были данные, что Украина хотела в конце февраля или начале марта 2022-го начать в Донбассе карательную операцию

Москва обладала информацией, согласно которой украинская сторона хотела в конце февраля или начале марта 2022-го начать на территории Донбасса карательную операцию.

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