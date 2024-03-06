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Археологи раскопали колоссальную статую Рамзеса II

Археологи раскопали колоссальную статую Рамзеса II

Верхняя часть большой статуи фараона Рамзеса II / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt Обнаруженная часть статуи высотой 3,8 метра (семь метров в сочетании с нижней частью, найденной в 1930 году) изображает третьего фараона 19-й династии периода Нового царства Рамзеса II в двойной короне Древнего Египта с королевской коброй.

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