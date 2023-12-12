РЭО: 8 игроков отрасли обращения с отходами вступили в Ассоциацию «Ресурс»

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператор, приняла еще восемь участников — действующих игроков отрасли обращения с отходами и смежных отраслей.
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