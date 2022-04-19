В Краснодарском крае сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилому мужчине, оказавшемуся в беспомощном состоянии

В Краснодарском крае сотрудники патрульно-постовой службы полиции оказали помощь пожилому мужчине, оказавшемуся в беспомощном состоянии

Находясь на маршруте патрулирования в районе автовокзала, сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинградскому району заметили лежащего на асфальте мужчину.

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