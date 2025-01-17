Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали село Суджанского района, Курской области где находились только мирные жители и не было никаких военных объектов, заявила женщина, которая находится в пункте временного размещения.
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