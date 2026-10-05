Совокупный долг банкротов по делам, завершенным в 2025 году, опустился до 1,56 трлн рублей

Совокупный долг юридических и физических лиц по делам о банкротстве, завершенным в 2025 году, составил 1,56 трлн рублей, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым