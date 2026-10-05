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Совокупный долг банкротов по делам, завершенным в 2025 году, опустился до 1,56 трлн рублей

Совокупный долг юридических и физических лиц по делам о банкротстве, завершенным в 2025 году, составил 1,56 трлн рублей, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде.

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