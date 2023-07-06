Грушинский бардовский фестиваль 2023 года

Какая разница, на какие деньги они гуляют-бухают? Свои или бюджет? Страна на войне! Гнать всю эту мразоту либерастическую пароходами за лужу.

Вадим Кузнецов

Помнится, грушинки всегда проводились самодеятельно. Я, наверное, отстал от жизни. Фестиваль проводится в форме туристического слёта, в условиях палаточного лагеря. Ну на что там можно потратить 29 миллионов рублей и "что-то еще из регионального бюджета"? Подозреваю очередное казнокрадство под маской "поддержки культуры".