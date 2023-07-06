Идёт второй год СВО. Страна воюет, самые лучшие, самые честные мужчины нашей страны сражаются и погибают.
Грушинский бардовский фестиваль 2023 года
Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Какая разница, на какие деньги они гуляют-бухают? Свои или бюджет? Страна на войне! Гнать всю эту мразоту либерастическую пароходами за лужу.
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20 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Мрази. Собчаки, райкины, филькингаузены и прочая моральная тварь
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14 час.
Вадим Кузнецов
Помнится, грушинки всегда проводились самодеятельно. Я, наверное, отстал от жизни. Фестиваль проводится в форме туристического слёта, в условиях палаточного лагеря. Ну на что там можно потратить 29 миллионов рублей и "что-то еще из регионального бюджета"? Подозреваю очередное казнокрадство под маской "поддержки культуры".
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12 час.
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