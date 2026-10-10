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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов на фоне отмены санкций США

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов на фоне отмены санкций США

Индекс Мосбиржи вырос на 4,36% на фоне отмены санкций США на российский дизель и впервые с 30 июня поднялся выше 2400 пунктов.

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