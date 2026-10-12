Завтра похолодание до 12 градусов тепла

HTTP ошибка: 500. Ответ: {«status»:500,«message»:«Internal Server Error»}Сегодня, 12 октября, ожидается ясная погода с температурой воздуха +23 градуса.
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