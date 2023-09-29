Александр Скубченко: Герои или преступники? Дискуссия о роли бандеровцев в истории

Пару дней назад Зеленский престарелому нацисту, который убивал евреев в годы Великой Отечественной, аплодировал в парламенте Канады, а уже сегодня — льёт слезу по евреям в Бабьем Яру Киева, которых тот нацист убивал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии