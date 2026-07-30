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Неожиданный дуэт на казахстанской вечеринке: Джеки Чан станцевал под хиты Miyagi и тепло обнял рэпера

Неожиданный дуэт на казахстанской вечеринке: Джеки Чан станцевал под хиты Miyagi и тепло обнял рэпера

Джеки Чан и рэпер Miyagi встретились на вечеринке в Казахстане В Казахстане, где проходят съемки четвертой части приключенческого боевика, голливудский актер пересекся с популярным российским исполнителем.

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