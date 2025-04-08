Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

921 подписчик

Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО

Военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» открыли блиндажный храм в тыловом районе СВО

В ходе праздничной литургии открытия блиндажного храма в честь Абалакской иконы Божией Матери бойцы поучаствовали в святом причастии и индивидуально пообщались с батюшкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх