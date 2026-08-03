На пляже в Казуцце нашли сумки с 63,9 миллиона рублей

На пляже в Казуцце, курортном городе на южном побережье Сицилии в Италии, отдыхающие нашли выброшенные на берег сумки с крупной суммой денег — около 600 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 63,9 миллиона рублей.
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