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Кардиолог Деревянкина рассказала про боль в груди и шее при стенокардии

Кардиолог Деревянкина рассказала про боль в груди и шее при стенокардии

Как и где болит в области груди и шеи, когда есть стенокардия, поведала доктор Диана Деревянкина.Стенокардия – это боль в сердце, обусловленная нехваткой кислорода, которая приводит к нарушениям в работе сердца.

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