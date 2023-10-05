Кардиолог Деревянкина рассказала про боль в груди и шее при стенокардии

Как и где болит в области груди и шеи, когда есть стенокардия, поведала доктор Диана Деревянкина.Стенокардия – это боль в сердце, обусловленная нехваткой кислорода, которая приводит к нарушениям в работе сердца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии