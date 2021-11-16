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Мария Ивакова и Никита Ефремов сообщили, что расстались

Мария Ивакова и Никита Ефремов сообщили, что расстались

Модель и телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов объявили в соцсетях о расставании. Мария Ивакова и Никита Ефремов сообщили, что рассталисьФото: из открытых источников Соответствующие посты Ивакова и Ефремов разместили в своих соцсетях.

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