Мария Ивакова и Никита Ефремов сообщили, что расстались

Модель и телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов объявили в соцсетях о расставании. Мария Ивакова и Никита Ефремов сообщили, что рассталисьФото: из открытых источников Соответствующие посты Ивакова и Ефремов разместили в своих соцсетях.