Агент о травме Лунева: «Андрей приступил к тренировкам в зале. С каждым днем нагрузки увеличиваются»

Агент Андрея Лунева рассказал о восстановлении вратаря «Байера» от травмы бедра. «На этой неделе Андрей приступил к тренировкам в зале, начались пробежки: сначала на специальных тренажерах, где убирается вес тела, потом уже с полной нагрузкой.