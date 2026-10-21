На планируемых в субботу, 24 октября, протестах во Франции участники могут продолжить погромы и поджоги зданий, магазинов и ларьков, как это было 17 октября.
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