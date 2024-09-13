«Сюда идет! Русский!»: Поразительная встреча укроволонтера и нашего солдата

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СССР-Россия

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Комментарии
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Юна
Морды у этих &quot;волонтёров&quot; какие сытые и лощеные... Сразу видно, волонтёрят до изнеможения.
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Вот и сюда соплежуи приползли, минусуют порядочные мысли.
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10 час.
И
Иринушка
Отпустил врага. Который глумился на над нашими на камеру и до и после. Это мазохизм что ли такой или просто дурость ?Понятно же, что эта тварь еще бед много принесет.  При всем безмерном уважении к нашим воинам.
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9 час.

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