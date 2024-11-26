За шикарной витриной богатейших городов России скрываются сотни ветхих домов, куда воду до сих пор машины возят

﻿﻿Даже в самом богатом городе России можно увидеть ужасающие примеры бытовых условий. Трудно поверить, что в нефтяной столице, в казну которой вкачены сотни миллиардов долларов, жизнь практически такая же, как и во времена разработки нефтяных месторождений.