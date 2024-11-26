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За шикарной витриной богатейших городов России скрываются сотни ветхих домов, куда воду до сих пор машины возят

За шикарной витриной богатейших городов России скрываются сотни ветхих домов, куда воду до сих пор машины возят

﻿﻿Даже в самом богатом городе России можно увидеть ужасающие примеры бытовых условий. Трудно поверить, что в нефтяной столице, в казну которой вкачены сотни миллиардов долларов, жизнь практически такая же, как и во времена разработки нефтяных месторождений.

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