За шикарной витриной богатейших городов России скрываются сотни ветхих домов, куда воду до сих пор машины возят

Даже в самом богатом городе России можно увидеть ужасающие примеры бытовых условий. Трудно поверить, что в нефтяной столице, в казну которой вкачены сотни миллиардов долларов, жизнь практически такая же, как и во времена разработки нефтяных месторождений.
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