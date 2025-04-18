Минздрав: российские врачи используют дополненную реальность в хирургии

Врачи Университетской клиники РУМ Минздрава РФ выполнили свыше 50 успешных операций с применением дополненной реальности в семи различных хирургических областях, об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
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