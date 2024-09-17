Пятигорцы – кабардинцы на службе Речи Посполитой

Поляк в образе кабардинцаРечь Посполитая в военном плане по ряду причин поставила на кавалерию. Пехоты там не то чтобы не было совсем, но было откровенно мало, и качества она была более чем посредственного.
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