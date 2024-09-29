Поздравление от руководства района с праздником ´Дожинки´.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Бобруйщины!Примите теплые и сердечные поздравления с районным праздником ´Дожинки´!В эти осенние дни мы отмечаем окончание жатвы - одного из самых главных этапов уборочной кампании.
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