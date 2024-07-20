«Я понимаю их решение». Костя Цзю — о россиянах, которые поедут на Олимпиаду

Костя Цзю высказался о ситуации, в которую попали российские спортсмены, отобравшиеся на Олимпиаду. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о ситуации, в которой оказался российский спорт в преддверии Олимпиады.