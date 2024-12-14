Новый закон возмутил мигрантов: в России ответили мгновенно

Галина Друзина Выслать мигрантов из страны, разогнать диаспоры - это вообще рассадник преступности, азиаты уже хозяйничают у нас в России и не с позволения наших чинуш, которые получсют мзду и от диаспор и от Запада.

ВУ Варлам Устрялов Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. А диаспоры, думаю, запретят.