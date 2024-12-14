Новый закон возмутил мигрантов: в России ответили мгновенно Евгения КомароваВ России продолжают накаляться общественные настроения – мигранты взбунтовались после принятого закона о запрете приема в школу детей, не знающих русского языка.
Новый закон возмутил мигрантов: в России ответили мгновенно
Комментарии
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Галина Друзина
Выслать мигрантов из страны, разогнать диаспоры - это вообще рассадник преступности, азиаты уже хозяйничают у нас в России и не с позволения наших чинуш, которые получсют мзду и от диаспор и от Запада.
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19 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. А диаспоры, думаю, запретят.
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17 час.
Алекс Сэм
Из-за мигрантов невозможно местному никуда устроиться где надо работать руками, а сказки что они работают за копейки это реально сказки так как сейчас никакой разницы между местным и приезжим в оплате труда нет. То есть как завещал Великий Жирик чемодан, вокзал, на х**! Если не будет мигрантов то и не будет их детей в наших школах. Всё просто.
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12 час.
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