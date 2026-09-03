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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев об инфлюенсерах на US Open: «Чем популярнее становится теннис, тем лучше. А если что-то мешает во время матча, всегда можно сказать об этом судье»

Даниил Медведев поделился мнением о том, как он относится к инфлюенсерам, которые работают на US Open .

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